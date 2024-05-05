بمشاركة عمر مرموش.. فرانكفورت يسقط بخماسية أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني

تمكن فريق باير ليفركوزن من اكتساح نظيره آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف وحيد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن على ملعب “دويتش بانك بارك” معقل النسور، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البوندسليجا.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش الدولي المصري أساسيًا حتى نهاية المباراة.

وافتتح التسجيل لـ ليفركوزن جرانيت تشاكا في الدقيقة 12، ثم أدرك التعادل لـ فرانكفورت إكتيكي في الدقيقة 32.

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ثم أضاف الثاني باتريك تشيك في الدقيقة 44، ثم حصل ليفركوزن على ركلة جزاء في الدقيقة 58 سجلها بالاسيوس وعزز بالهدف الثالث.

وأحرز الهدف الرابع فريمبونج في الدقيقة 77، واختتم بالهدف الخامس فيكتور بونيفانس عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 45 في المركز السادس، بينما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى النقطة 84، منفردًا بصداره الدوري الألماني.