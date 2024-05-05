أرقام مثيرة لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول على توتنهام بـ الدوري الإنجليزي

تألق النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وتمكن من تسجيل هدفا، وصنع آخر، أمام ضيفه توتنهام مساء الأحد، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح، من تسجيل هدفه في الدقيقة 16، عبر رأسية مميزة إثر كرة عرضية مرسلة من زميله كودي جاكبو.

وفي الشوط الثاني، استطاع الفرعون المصري، من صناعة الهدف الرابع لفريقه، والذي أحرزه الإنجليزي الشاب هارفي إليوت عبر تسديدة بعيدة المدى.

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أرقام محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وتوتنهام:

محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في ثلاثة مواسم متتالية.

وهو أيضًا ثاني لاعب يسجل أكثر من 10 في كل منهما في خمسة مواسم منفصلة في المسابقة بشكل عام، بعد واين روني.

سجل محمد صلاح 12 هدفًا في مرمى توتنهام خلال مسيرته مع الأندية الأوروبية، ولم يسجل سوى أكثر في مرمى مانشستر يونايتد (14) في جميع المسابقات.

ويعتبر الفرعون المصري، الهداف المشترك في مباريات ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز (9، متساويًا مع هاري كين).