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منافس الأهلي.. الترجي يتلقى الهزيمة بثنائية من الملعب التونسي بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي الهزيمة من فريق الملعب التونسي، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي.

وأحرز هدفي الملعب التونسي في اللقاء كلا من، يوسف عوماروا في الدقيقة 80، قبل أن يضيف زميله مروان صحراوي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الملعب التونسي رصيده إلى النقطة رقم 9 في المركز الثاني بمرحلة التتويج بالدوري التونسي، فيما توقف رصيد فريق الترجي، عند النقطة رقم 14 في صدارة الترتيب.

ويذكر أن الترجي يستعد لملاقاة نظيره الأهلي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو الجاري في تونس، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 25 من الشهر ذاته بالقاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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