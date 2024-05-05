أول لاعب.. صلاح يواصل تحقيق الأرقام التاريخية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وفي مباراة توتنهام الجارية الآن، سجل صلاح هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف فأكثر، و10 تمريرات حاسمة فأكثر في ثلاثة مواسم متتالية.

ويتقدم ليفربول على توتنهام بنتيجة 4-0 في المباراة الجارية الآن ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الممتاز.

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