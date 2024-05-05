ناشئو الجولف يشاركون فى بطولة الأردن الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - اختار اتحاد الجولف ثلاثة لاعبين من منتخب مصر الوطنى للناشئين للمشاركة فى بطولة الاردن الدولية المفتوحة للجولف المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 الى 11 مايو الجارى.

واللاعبون هم محمد ابو العلا ومحمد الديب وعلى سلامة والذين يغادرون القاهرة متجهين الى الاردن صباح بعد غدا الثلاثاء.

ويؤدى الثلاثى اول مران لهم فى نفس يوم الوصول بملعب جولف آيلة الذى ستقام عليه المنافسات بينما المران الأساسى والاخير سيكون يوم الاربعاء.

وعاد الثلاثى محمد ابو العلا ومحمد الديب وعلى سلامة من جنوب افريقيا مؤخرا عقب انتهاء مشاركة منتخب الناشئين فى البطولة الافريقية.

وتأت مشاركة اللاعبين الثلاثة ضمن برنامج الاعداد للبطولات القارية والإقليمية التى ستقام خلال النصف الثانى من العام الجارى وهى بطولة أفريقيا للرجال والبطولة العربية للناشئين وبطولة مصر الدولية المفتوحة للرجال وبطولة مصر الدولية المفتوحة للناشئين.