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ليفركوزن يضرب فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني

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ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح باير ليفركوزن نظيره فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب دويتشه بنك بارك في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.

أحرز جرانيت تشاكا لاعب وسط فريق ليفركوزن الهدف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يدرك إيكيتيكي هدف التعادل لـ فرانكفورت في الدقيقة 32.

قبل أن يسجل باتريك تشيك هدف فريقه الثالث في الدقيقة 44 بعدها سجل إيزيكيل بلاسيوس رابع الأهداف في الدقيقة 58، ثم سجل النيجيري فيكتور بونيفاس الهدف الخامس لـ ليفركوزن من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وشارك عمر مرموش لاعب فرانكفورت أساسيا مع فريقه منذ بداية اللقاء، حتى نهاية المباراة وقدم أداءا متوسطا معه فريقه.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 84 في المركز الأول بترتيب الدوري الألماني ويصل إلى المباراة رقم 48 بدون هزيمة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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