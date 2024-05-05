باير ليفركوزن يحقق رقمًا قياسيًا بعد الفوز على فرانكفورت في الدوري الألماني

فاز فريق باير ليفركوزن على نظيره آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف وحيد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن على ملعب “دويتش بانك بارك” معقل النسور، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البوندسليجا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش أساسيًا حتى نهاية المباراة.

وحقق فريق باير ليفركوزن رقمًا قياسيًا بعد الفوز على أينتراخت فرانكفورت، حتى عادل رقم فريق بنفيكا، والذي كان يعد صاحب أطول سلسلة فوز في أوروبا في الفترة من 1963 حتى 1965.

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ووفقًا لـ شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات فقد حصل الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت على تقييم 6.9 في المباراة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 45 في المركز السادس، بينما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى النقطة 84، منفردًا بصداره الدوري الألماني.