هجوم حاد من جماهير الاهلي والزمالك على البنا بعد خسارة الأبيض أمام سموحة.. شاهد

تلقى الحكم محمود البنا، هجومًا حادًا من جماهير الاهلي والزمالك بعد خسارة الأبيض أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود البنا، قد أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره سموحة، التي أقيمت اليوم الأحد.

وخسر الزمالك بهدف دون مقابل أمام نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأثارت أحكام وقرارات محمود البنا خلال مباراة الزمالك وسموحة، جدلًا واسعًا، حيث أنه تلقى هجومًا قويًا من الطرفين.

https://x.com/MNasr2021/status/1787184806725304638?t=qUzOsXr6lgiCmI4C7AZyAA&s=08

وترى جماهير الزمالك أن الحكم ارتكب أخطاءًا ضد الفريق الأبيض، كان من شأنها تغيير النتيجة، بينما يرى أنصار الاهلي أن سموحة كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب.

https://x.com/mohamedzaki73/status/1787189170118553879?t=HxGaZvjeubHUlLrky65-3Q&s=08

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.