"الهداف التاريخي".. رقم قياسي لصلاح أمام توتنهام بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال 36 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من تسجيل الهدف الأول للريدز في مرمى توتنهام، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الهدف رفع صلاح عدد أهدافه في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي، إلى الهدف رقم 9، متفوقاً على كلا من روجر هانت وكيني داجليش، وإيان راش، برصيد 8 أهداف لكلا منها، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معاً بالدوري.