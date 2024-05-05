"نهائي منتظر".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة، أمام نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفارس الأبيض للعودة لمنافسات البطولة القارية، عندما يلاقي فريق نهضة بركان، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 19 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق نهضة بركان في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.