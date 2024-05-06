شبانة يكشف عن الحدث الأبرز في مباراة الأهلي والجونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فرحة جماهير الأهلي بارتداء علي معلول لشارة القيادة كانت أكبر من الفوز على الجونة، مشيرا إلى أن الجماهير كان تهتف بجنون للنجم التونسي بعدما تسلم الشارة من كريم وليد نيدفيد.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 27 في المركز العاشر بجدول الدوري، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 28 في المركز التاسع، حيث لعب الأهلي 13 مباراة بينما لعب الجونة 20 مباراة.

تصريحات شبانة بشأن علي معلول

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الحدث الأبرز كان في لقاء الأهلي والجونة هي ارتداء معلول للشارة، بعد 8 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء، وهو على قمة اللاعبين المحترفين في تاريخ النادي، ويتم التعامل معه كرمز كبير داخل الفريق، ولا يتصور الجمهور مطلقا امكانية رحيله عن الأهلي".

وأضاف: "علي معلول بعد موسمه الثامن مع الأهلي أصبح ركيزة أساسية ومعشوق لجمهور القلعة الحمراء، ومن أعظم اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، بعدما سبقه جيلبرتو وسيد معوض والراحل محمد عبدالوهاب".

وواصل: "علي معلول انضم للأهلي في 2016 بعد موسم ونصف من اعتزال سيد معوض، ونجح في الظهور بشكل قوي خلال سنوات عديدة قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، وأظهر التزاما كاملًا ولم يفتعل أي أزمة مع النادي، وهو نموذج للاعب المحترف ويستحق تقلد الشارة بعد سنوات مثابرة واخلاص للقلعة الحمراء".

وأتم: "معلول أصبح أسطورة داخل النادي الأهلي، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية خصوصا في المساهمات التهديفية، علاوة على حصد البطولات".