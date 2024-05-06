كيسيه ضد سافيتش.. نجم الأهلي يتفوق قبل مواجهة الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي دوري «روشن» السعودي اليوم الإثنين للمرة الثانية التنافس بين النجمين في ملاعب كرة القدم الإيطالية وتواجها عليها 14 مرة، هما الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي.

وخاض اللاعبان مباراة الدور الأول بين فريقيهما الحاليين، الذي انتهى بفوز الهلال 3ـ1، في 27 أكتوبر الماضي، لحساب الجولة الـ 11 ويلتقيان، مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28، كان مُخطّطًا تنظيمُها في 19 أبريل الماضي.

ولعِب كيسيه 14 مباراة أخرى ضد سافيتش، كُلُّها لحساب المسابقات الإيطالية خاصةً الدوري، المسمّى بـ "الكالتشيو" .

وقضى سافيتش 8 مواسم في إيطاليا، ودافع عن شعار لاتسيو وحده. وبقِيَ كيسيه هناك 7 مواسم، وارتدى قمصان أتلانتا وتشيزينا وإيه سي ميلان.

وكان الفوز حليفَ كيسيه وزملائه في سبعٍ من المواجهات الـ 14 مع سافيتش، الذي كسِب بدوره أربعًا منها، فيما فرض التعادل نفسه على المباريات الثلاث الأخرى.

وعلى مستوى الإسهام التهديفي، يتفوق كيسيه أيضًا، بإحرازه 4 أهداف وصناعته هدفًا خلال هذه اللقاءات، التي شهِدت اكتفاء سافيتش بصناعة هدفين.

وآخر لقاءٍ بينهما قبل تجدُّد المنافسة في السعودية يعود إلى موسم 2021- 2022 من الدوري الإيطالي، حيث شارك كيسيه في فوز إيه سي ميلان، 2- 1، على لاتسيو، وصنع سافيتش هدف فريقه الوحيد.

وأحرز الصربي أحد أهداف كلاسيكو الدور الأول بين الهلال والأهلي، فيما عجز كيسيه عن التسجيل والصناعة.