معلول يثير أزمة لـ كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “علي معلول يثير أزمة لكولر في مركز الظهير الأيسر خاصة وأنه لا يوجد له بديل في هذا المركز”.

وأضاف: “كولر يدفع بعمر كمال في هذا المركز بدلًا منه في بعض المباريات، ويبدو أنه غير مقتنع بنسبة كبيرة بكريم الدبيس كبديل لمعلول”.

وتابع: “كولر يخشى تعرض معلول للإرهاق أو الإصابة خلال مبارتي الدوري القادمتين أمام الاتحاد وبلدية المحلة، وهو الأمر الذي سيثير أزمة كبيرة للفريق الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.