هل يرحل طارق مصطفى؟.. أول قرار من رئيس البنك الأهلي بعد خماسية إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة رحيل طارق مصطفى المدير الفني للفريق، عقب الخسارة الكبيرة أمس الأحد من إنبي بخماسية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أشرف نصار في تصريحات تلفزيونية، أن طارق مصطفى المدير الفني للفريق مستمر بشكل طبيعي رغم الهزيمة من إنبي بخماسية في الدوري.

وأضاف: "هناك أخطاء وسلبيات ظهرت، وعقدت جلسة مع المشرف على الكرة وتناقشنا في أسباب الخسارة الكبيرة ولكن طارق مصطفى مستمر وتم تجديد الثقة فيه"

وأوضح: "قررنا إيقاف المستحقات المالية لجميع اللاعبين حتى نهاية الموسم، وسيتم استبعاد بعض اللاعبين الذين لا يشعرون بقيمة قميص البنك الأهلي وبالتالي سيتم استبعادهم".

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

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