"موقف الشناوي وعودة الثنائي".. تطورات جديدة في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، مرانه اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية، على خطة الأحمر المناسبة، لمواجهة الاتحاد السكندري خلال المران الأخير اليوم الإثنين.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز، سوف يحسم موقف محمد الشناوي من التواجد أمام الاتحاد السكندري في مران اليوم وإن كان الأمر صعباً خاصة أنه لم يشارك سوى في مران جماعي وحيد.

وأوضح المصدر، أن هناك توصية من الجهاز الطبي بإراحة عمرو السولية بعد تعرضه لإصابة خفيفة قبل مباراة الجونة.

وأكمل أن هناك محاولات لتجهيز أحمد عبدالقادر لخوض مواجهة الترجي التونسي وبالتالي هو خارج الحسابات الفنية لمباراتي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة.

وأتم تصريحاته: ياسر ابراهيم وأليو ديانج جاهزين للمشاركة في مباراة الغد ولكن كان هناك مخاوف من الدفع بهما في المباريات الماضية، وسوف يتم تحديد موقفهم من المباراة خلال المران اليوم.

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