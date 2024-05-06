شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن إدارة المسابقات باتحاد الكرة، والتي يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، اليوم الإثنين، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

ويدرس اتحاد الكرة تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك أمام الألومنيوم وبروكسي فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها فى شهر مايو الجارى، بسبب خوض القطبين نهائي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، وتفضيل اتحاد الكرة خوض الفريقين مبارياتهما المؤجلة في الدوري قبل دور الـ32 فى الكأس.

وأسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي أجريت الخميس الماضي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وقوع الأهلي في مواجهة الألومنيوم، والزمالك مع بروكسي.

وجاءت باقي المواجهات كالآتي: فاركو مع الوسطى، البنك الأهلي بتروچيت، المصري وجمهورية شبين ، بيراميدز ونادي النصر القاهرة، الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة، المقاولون العرب الترسانة ، البلدية والجونة ، طلائع الجيش وبور فؤاد، الإسماعيلي ونادي القناة، سموحة ولافيينا، فيوتشر وبترول أسيوط ،إنبي والنجوم، سيراميكا ومكادي، زد والداخلية.