شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد طارق يكتب: جوميز تخصص "قص ولزق" فى مراكز لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تولى البرتغالى جوزيه جوميز القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك وهو يتبع سياسة التدوير بشكل ملحوظ، مع اتباع سياسة تغيير مراكز بعض اللاعبين، رغم توافر العناصر الأساسية فى كل مركز.

جوميز يعتمد على عبد الله السعيد منذ تولى زمام القيادة الفنية للفارس الأبيض فى مركزى "6 و 8"، فى حين أن السعيد يمتاز باللعب فى مركز صانع الألعاب "10"، ورغم مميزات اللاعب فى هذا المركز إلا أن المدير الفنى يُصر على إلزامه ببعض المهام الدفاعية التى تقلل من خطورته على مرمى المنافسين.

وفى مباراة سموحة التى أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب فى مسابقة الدورى، شهد تشكيل الفريق الأبيض العديد من التعديلات على التشكيل، فبخلاف استبعاد عدد كبير من الأساسيين، إلا أن جوميز قرر تعديل مركز محمد شحاتة من لاعب وسط إلى "باك رايت" ودفع بالسنغالى إبراهيما نداى فى مركز "باك ليفت" رغم أنه يجيد اللعب كجناح.

كما اعتمد على ناصر ماهر كجناح فى حين أنه يجيد اللعب فى مركزى "8 و 10"، وفى بعض الأحيان وفى مباريات سابقة كان يعتمد على ناصر ماهر فى مركز المهاجم.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم، الاثنين، من التدريبات الجماعية بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز،

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب.

جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.