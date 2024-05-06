شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للباراكانوي يصل المجر للمشاركة فى بطولة العالم المؤهلة لباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب المصري للباراكانوي إلى المجر للمشاركة فى منافسات بطولة العالم للباراكانوي، التي تستضيفها المجر خلال الفترة من 5 إلى 13 مايو الجاري، وهى آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وغادرت بعثة المنتخب المصري إلى المجر أمس، الأحد، ويترأس البعثة اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك و يرافقه محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، و اللاعبين أحمد نجيب ، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكانوي يتحمل نفقات سفر محمد جوده المدير الفني لمنتخب البارا كانوي 2 من اللاعبين ، دعما منه لنشاط الباراكانوي المصري.

وكان المنتخب الوطني للباراكانوي قد استعد للبطولة بمعسكرين بنادي الكشافة البحرية بالقاهره ، أقيم الأول خلال الفتره من 20 فبراير حتى 9 مارس الجاري وتم انهائه قبل بداية شهر رمضان و أقيم الثاني خلال الفتره من 19 مارس حتي 9 ابريل