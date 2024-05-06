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الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائي دورى سوبر السلة الليلة

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم أولى مباريات نصف نهائي بطولة دورى سوبر كرة السلة رجال، والتي تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، والتي صعد لها فرق الاهلى و الاتحاد السكندرى والزمالك بالإضافة إلى سبورتنج.

تقام المنافسات بنظام best of 5  ، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، والاتحاد السكندرى مع سبورتنج، بنفس الصالة، يلتقى كل فريقان في 5 مباريات والفريق الفائز فى 3 مواجهات يصعد للدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى باقى المباريات. 

تقام مباريات الأهلى والزمالك أيام 6 و 8 و10 و 12 و 13 مايو  ، بينما تقام مباريات الاتحاد السكندرى وسبورتنج أيام أيام 24 و 25و 27 و 28 و 30 مايو بنفس الصالة أيضا.

وحصد الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2024، على حساب النادي الأهلي.

وحصد الاتحاد السكندري لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة (68-65)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بصالة الشباب و بأكتوبر.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة "67-66"، في الدور قبل النهائي، في حين وصل الاتحاد السكندري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (76-68).

وعلى مستوى السيدات توج سيدات الأهلى بلقب كأس مصر بعد التغلب على سبورتنج في المباراة النهائية بنتيجة 93-84.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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