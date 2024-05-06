شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة للأسبوع الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ49 على التوالى ورقم 207 فى تاريخه.

بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثالث متفوقاً على البيروفي دييجو إلياس، وذلك بعد تأهله لنهائي بطولة الجونة الماضية، والتي توج بها علي فرج، وتراجع مازن هشام إلى المركز السابع، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز السادس، وتراجع الإنجليزي مروان الشوربجي إلى المركز العاشر.

1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ مصطفى عسل

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ كريم عبد الجواد

6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

7ـ مازن هشام

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10ـ الإنجليزي مروان الشوربجي.