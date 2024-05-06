شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطط للابتعاد بصدارة الدورى أمام فيوتشر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة قوية أمام فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، باستاد الدفاع الجوى فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى المصرى "دورى nile".

ويرغب فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، فى الابتعاد بصدارة الدورى التي يسيطر عليها الفريق السماوى منذ فترة طويلة، بينما يخطط فيوتشر بقيادة تامر مصطفى لاستعادة الانتصارات للدخول أكثر فى المنطقة الدافئة، ويتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 38 نقطة بينما يقبع فيوتشر في المركز التاسع بـ26 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.