موعد مباراة طلائع الجيش والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الإثنين، لقاء من العيار الثقيل يجمع بين فريقي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، والذي يجمعهما ضمن ضمن منافسات الجولة ال 21 في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة طلائع الجيش والمصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش والمصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة طلائع الجيش والمصري، عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق محمد الكواليني.

ترتيب المصري في الدوري المصري الممتاز

يتواجد فريق المصري في وصافة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، جمعهم الفريق البورسعيدي، بعد خوض 19 مباراة، فاز المصري منهم في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5، وتمكن لاعبو المصري من تسجيل 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا آخر.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 لقاءات.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 38 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3- زد إف سي 33 نقطة

4- الاتحاد السكندري 32 نقطة

5- إنبي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 28 نقطة

9- الجونة 28 نقطة

10- الأهلي 27 نقطة

11- مودرن فيوتشر 26 نقطة

12- الزمالك 24 نقطة

13- الإسماعيلي 22 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- المقاولون العرب 15 نقطة

17- فاركو 13 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة