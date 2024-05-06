تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يستضيف نظيره طلائع الجيش، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال 21 في بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش والمصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق محمد الكواليني.

تشكيل الفريق البورسعيدي في مواجهة نظيره فريق طلائع الجيش كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الظهر، حسين فيصل، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسن علي، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

ترتيب المصري في الدوري المصري الممتاز

يتواجد فريق المصري في وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، جمعهم الفريق البورسعيدي، بعد خوض 19 مباراة، فاز المصري منهم في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5، وتمكن لاعبو المصري من تسجيل 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا آخر.

وعلى الجانب الأخر يبحث جمهور كرة القدم المصرية وبالأخص جمهور طلائع الجيش عن ترتيب طلائع الجيش في الدوري المصري، إذ يدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 لقاءات