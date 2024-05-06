شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمود كهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات كهربا بإشراكه أساسياً فى مباراة الاتحاد لإراحة الفلسطينى وسام أبو على الذى شارك أساسياً فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال أفريقيا، ثم مباراتى الإسماعيلى والجونة، وتعرض لجرح سطحى فى الركبة، رغم تألقه وتسجيله هدفا مميزا قاد المارد الأحمر للصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك كهربا بديلا فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري الأبطال الأفريقى، ثم شارك بديلا فى مباراة الإسماعيلى ثم الجونة وسجل هدف من ركلة جزاء فى الظهور الاخير أمام الفريق الساحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.



وحقق الأهلى فوزاً كبيراً على الجونة بثلاثية دون رد في اللقاء الذى جمعهما مساء السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

ويستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف. وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الاهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.