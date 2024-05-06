شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتغلب على مودرن فيوتشر 3-1 فى المواجهات قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السابعة مساء اليوم الاثنين، تنطلق واحدة من أكثر مباريات دوري NILe إثارة، عندما يلتقي فريق بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر باستاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة 21 من عمر المسابقة المحلية.

وعلى مدار مشاركتهما في بطولة الدوري، حفلت مواجهات الفريقين بالكثير من المتعة والإثارة والنتائج المتباينة، حيث سبق والتقى الفريقان فى 8 مواجهات بجميع المسابقات، فاز مودرن فيوتشر خلالها فى مباراة واحدة، وتغلب بيراميدز فى 3 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات أخرى، من بينها لقاء كأس السوبر المصري، والذى تم حسمه لصالح مودرن فيوتشر في النهاية بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية.

في الدوري

1- الدور الأول من موسم 2022: بيراميدز وفيوتشر 0-0

2- الدور الثاني من موسم 2022: فيوتشر وبيراميدز 1-0

3- الدور الأول من موسم 2023: فيوتشر وبيراميدز 1-1

4- الدور الثاني من موسم 2023: بيراميدز وفيوتشر 1-0

5- الدور الأول من الموسم الجاري: فيوتشر وبيراميدز 0-1

في الكونفدرالية

فيوتشر وبيراميدز 1-1

بيراميدز وفيوتشر 2-1

في السوبر المصري

فيوتشر وبيراميدز 0-0 - فوز مودرن فيوتشر (14-13) بركلات الجزاء الترجيحية