شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: جددنا الثقة فى طارق مصطفى ولم نفاوض حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أنه لم يتفاوض مع حسام البدرى المدير الفني السابق للأهلى والمنتخب لتولى القيادة الفنية للبنك، وجدد الثقة في الجهاز الفني للفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام إنبى.

وقال أشرف نصار، فى تصريحات مع الإعلامى خالد الغندور في برنامج "اللعبة الحلوة"، بدأنا الموسم بخسارة 5 مباريات مع القبرصى بابا فاسيليو والنتائج لم تسر بشكل جيد، فاضطرينا نغير القيادة الفنية وتعاقدنا مع طارق مصطفى مدرب شاب وطموح ومحقق نتائج جيدة في الدورى المغربى.

وأضاف رئيس البنك، "بدأ طارق مصطفى بشكل جيد وعمل نتائج كويسة جيدة وفاز على الأهلى، ولكن خسارة مباراة إنبى كانت قاسية، وكنا متقدمين فى الشوط الأول حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع الذى تعادل فيه إنبى، ودخلنا الشوط الثانى كويس ولكن استقبلنا هدفا وحصل انهيار بعد الهدف الثالث".

وتابع، "متمسكون بطارق مصطفى لأنه عمل نتائج كويسة وهنتجاوز هذه المباراة وعقدنا جلسة أمس مع طارق مصطفى واتفقنا على بعض النقاط المهمة، منها إيقاف المستحقات لنهاية الموسم، وهو يرى أن هناك بعض اللاعبين متخاذلون ولا يقدرون قميص البنك الأهلى".

وأوضح أن "حسام البدرى مدرب كبير وكفء ولكن لم نتحدث معه، ورأينا منح الثقة لطارق مصطفى في هذه الفترة والمدرب مستمر مع الفريق، وهناك مباريات مهمة قبل فترة التوقف نأمل في تحسين النتائج في الفترة المقبلة ولم نفكر في التغيير وجددنا الثقة في الجهاز الفني".