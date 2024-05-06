"كان بيصارع على الهبوط لولا كرم ربنا".. رضا عبدالعال ينفعل ويوجه رسالة نارية بعد خسارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية، بعد خسارة الأبيض أمس أمام سموحة بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال منفعلا في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "الزمالك معاه لاعيبة من السنة اللي فاتت ما تلعبش مركز شباب، ده لولا كرم ربنا ووجود مجلس إدارة جديد محترم وفك القيد الفريق بقى له شكل".

أضاف: "الزمالك كان بيصارع على الهبوط، ولو المجلس ده مكنش جه وجاب اللاعيبة الجديدة اللي صحصحت الدنيا شوية، كان هبط، وهيبقى زيزه زي الفرق اللي في مؤخرة الجدول".

أكمل: "الفريق في مباراة سموحة لم يهدر أي فرصة، إلا بعد الهدف، حاولوا شوية لكن دون أي روح، كان مجرد استحواذ سلبي فقط، ولا يوجد أي فرص محققة".

وأتم تصريحاته: "ياسر حمد لو حصل على فرصة سيكون مدافع جيد، وسيلعب على حساب حسام عبدالمجيد أو المثلوثي، ويعتبر هو مكسب المباراة للزمالك، ومعاه زياد كمال".

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