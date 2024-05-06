الزمالك يبدأ الاستعداد لنهائي الكونفدرالية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليومية غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الأخير.

ومنح جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين راحة من المران اليوم، عقب خوض مواجهة سموحة أمس، على أن يستأنف التدريبات غدا الثلاثاء.

وكان فريق الزمالك خسر أمس الأحد من سموحة بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب الإسكندرية.

اقرأ أيضا:

"كان بيصارع على الهبوط لولا كرم ربنا".. رضا عبدالعال ينفعل ويوجه رسالة نارية بعد خسارة الزمالك

"أنا حزين جدا".. حكم دولي يعلق على قرار إلغاء هدف الزمالك وما فعله حارس سموحة

"احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري