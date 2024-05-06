"كان لازم يفهموك أنك مهدد".. تعليق شوبير على خسارة الزمالك ورسالة لجوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الزمالك أمس أمام سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد، موجها رسالة للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "خسارة غريبة تلقاها الزمالك أمس، خاصة وأن مباراة الذهاب أمام نهضة بركان مازال أمامها أسبوع كامل، وكان أمام جوميز فرصة للعب بالفريق الأساس ويظهر الفريق بشكل أفضل".

أضاف: "طب أنت يا جوميز، مش واخد بالك أن الزمالك أصبح مهدد بعد هذه الخسارة، بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام التالي على التوالي، وكان لازم اللي حواليك يفهموك ده أنك مهدد".

أكمل: "الزمالك كان لازم يكسب سموحة، لأن ما فيش وقت، وأحنا مش عارفين الحسبة هتمشي ازاي، هما مدخلين الدنيا كلها في بعض، وهيختاروا الفرق المشاركة إزاي".

وأتم تصريحاته: "كنت مستغرب جدا من الكم الكبير من اللاعبين الجدد في التشكيل الأساسي، وجلوس اللاعبين الأساسيين على دكة البدلاء، وعبدالله السعيد علامة استفهام كبيرة، وهو لاعب كبير بس ما ظهرش لغاية دلوقتي زي ما الجميع متوقع".

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