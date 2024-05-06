الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الإثنين الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره الزمالك في بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الإثنين، في أولى مباريات نصف نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح الفريق الأحمر في التأهل لنصف نهائي دوري السوبر، بعد تخطي فريق المصرية للاتصالات بثلاث مواجهات ضمن منافسات ربع النهائي.

وفي المقابل تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر، بعد الفوز على سموحة بثلاث مواجهات.

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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