"أتقدم بخالص الشكر".. كريم حسن شحاتة يعلن استقالته من البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم منذ قليل كريم حسن شحاتة مدير الكرة لفريق البنك الأهلي باعتذار للجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار عن عدم الاستمرار فى منصبه.

وجاء نص الإعتذار على النحو التالى

"السادة مسئولي نادي البنك الأهلي تحية طيبة وبعد.. بعد 4 مواسم قضيتها داخل كيان نادي البنك الأهلي العريق أتقدم باستقالتي من مهام عملي كمديرآ للكرة في ظل حالة عدم التوفيق التي يواجهها الفريق في الفترة الأخيرة متمنيآ التوفيق للمنظومة فيما هو قادم".

وأضاف: "وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني ولمجلس إدارة النادي المحترم برئاسة اللواء أشرف نصار على الدعم والمساندة طوال فترة عملي مع فريق الكرة الأول والذي اتمنى له النجاح والتوفيق خلال المرحلة الهامة القادمة، تحت قيادة الكابتن طارق مصطفى وجهازه المعاون".

ومن جانبه قدم مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار

الشكر إلى كريم شحاتة على ما قدمه من جهد كبير وإخلاص خلال الفترة الماضية متمنين له النجاح والتوفيق فى خطواته المقبلة.

وكان فريق البنك الأهلي خسر أمس الأحد من نظيره إنبي ينتيجة كبيرة (5\1)، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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