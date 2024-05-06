ثنائي أرسنال على أعتاب الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، أن ثنائي نادي أرسنال، على رادار الأندية السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما جاء في صحيفة “The Express”، فإن الثنائي البرازيلي جابرييل خيسوس، والغاني توماس بارتي، على رادار الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع رغبة النادي الإنجليزي في التخلص منهما.

ولا يمانع نادي أرسنال، والمدرب ميكيل أرتيتا، في رحيل جابرييل خيسوس، وتوماس بارتي، لجمع أموال كبيرة من أجل تمويل صفقات الموسم المقبل.

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وينتهي عقد الدولي الغاني مع الجانرز، نهاية الموسم المقبل، وفي المقابل ينتهي عقد المهاجم البرازيلي خيسوس، بعد ثلاثة سنوات.

ولعب الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس، الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، 210 مباراة مع مانشستر سيتي وأرسنال وساهم معهما في 115 هدف، حيث سجل 73 وصنع 42.

وعلى الجانب الأخر يلعب الغاني توماس بارتي، البالغ من العمر 30 عاما، حيث لعب مع أرسنال 93 مباراة بالدوري الإنجليزي ساهم خلالها في 8 أهداف، حيث سجل خمسة وصنع ثلاثة.