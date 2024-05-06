سام مرسي يهدي تأهله للدوري الإنجليزي الممتاز إلى الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أهدى لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، تأهله مع فريق إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الشعب الفلسطيني.

وقال سام في تصريحات عبر قناة الحرة: "التأهل للبريميرليج يعد أمرا رائعا، وأهدي هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الفلسطينيون أرسلوا لي مقطع فيديو يدعمني رغم أنهم في موقف عصيب، هؤلاء الرجال أبطال حقيقيون".

الجدير بالذكر، استطاع سام مرسي قيادة فريق ايبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما.

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