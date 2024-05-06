قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل .. استعباد 11 لاعب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القائمة الأساسية للشياطين الحمر استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

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ويواجه الأهلي نظير الاتحاد غدا الثلاثاء على إستاد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

وضمت قائمة الأهلي كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة – محمود متولي -محمد هاني -عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم - كريستو - افشة – حسين الشحات – -كريم فؤاد - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – أنتوني موديست

وشهدت القائمة استبعاد 11 لاعبا وهم " محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم- تاو - احمد عبدالقادر - اليو ديانج - حمزة علاء - عمرو السولية - على معلول - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس"

