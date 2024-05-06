آخرهم السولية.. غيابات الاهلي أمام الاتحاد في الدوري

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، 11 لاعبًا من قائمة الأحمر خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

ويواجه الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء الموافق 7 مايو.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ويغيب عن الاهلي، كل من: “عمرو السولية وأحمد عبدالقادر بسبب الإصابة، وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الشناوي بسبب عدم اكتمال الجاهزية”.

بالإضافة إلى إراحة الثنائي بيرسي تاو وعلي معلول، من أجل تجهيزهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا، فضلًا عن استبعاد الثلاثي خالد عبدالفتاح وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وحمزه علاء لأسباب فنية.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة.