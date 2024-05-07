لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن القرار المنتظر من جانب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تجاه الحكم محمود البنا، بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال إدارته لمباراة الزمالك وسموحة.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن لجنة الحكام تتجه لإبعاد الحكم محمود البنا جولتين في الدوري الممتاز، لما بدر منه خلال لقاء الزمالك وسموحة السكندري.

وأضاف هاني حتحوت، أن لجنة الحكام أيضا تتجه لعدم تعيين الحكم محمود البنا، في لقاءات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.