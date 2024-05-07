تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وأسند الاتحاد مهمة قيادة المباراة للحكم محمد معروف، ويساعده كل من شريف عبد الله وعدي عيد وأحمد حمدي.

ويقود غرفة تقنية الفيديو "VAR" عبد العزيز السيد ويساعده محمد عباس قابيل.

ويلاقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز.

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