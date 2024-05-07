"تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن رفض نادي الزمالك ضم علي معلول، لاعب الأهلي قبل عدة مواسم، وتحديدًا قبل انتقاله إلى الأحمر.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تحديد موقفه من الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسام ميدو خلال برنامجه على قناة المحور: "علي معلول قبل انتقاله للأهلي بموسم واحد، تم عرضه على الأهلي والزمالك، والناديين حينها لم يوافقا على ضمه".

أضاف: "الوكيل عرض معلول على القطبين في نفس التوقيت، وفي لكن الأهلي والزمالك كانا لا يريدان التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر".

وأكمل: "في الموسم التالي الأهلي قرر التعاقد مع علي معلول، لأن سيد معوض كان اقترب من الاعتزال الأحمر كان يرغب في ضم لاعب جيد".

وأتم تصريحاته: "لما تقارن معلول بسيد معوض، تجد أن سيد معوض أقوى وأفضل دفاعيًا، وحال المقارنة بينهما في أفضل مستوياتهما سأختار سيد معوض".

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