3 أندية سعودية تستهدف التعاقد مع مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ إي سي روما على رادار 3 أندية سعودية في الصيف المقبل، من ضمنهم الصاعد حديثا نادي القادسية.



كان مورينيو أقيل من منصبه كمدير فني لفريق روما في شهر يناير الماضي، وحل بدلا منه دانيلي دي روسي لقيادة الجيالوروسي.



وتتنافس 3 أندية سعودية على تعيين جوزيه مورينيو من ضمنهم القادسية العائد حديثا للدوري السعودي للمحترفين، الذي يسعى بقوة لتعيين المدرب البرتغالي لتجهيز الفريق في الموسم المقبل بعد عودته للأضواء من جديد.

وكان مورينيو أكد استعداده لخوض تجربة جديدة بعد رحيله عن روما بعد تلقيه العديد من العروض من أندية أوروبية، وسعودية.



ومن المتوقع أن يصل مورينيو إلى مدينة الخبر في أواخر شهر مايو الحالي، كجزء من زيارة مقرر لمشاهدة مرافق النادي السعودي.

يرغب القادسية في تحقيق دوري الدرجة الاولى حيث يحتاج للحصول على نقطة واحدة من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري الدرجة الأولى مع تبيق 3 جولات على النهاية.



ويعتلي القادسية جدول ترتيب دوري يلو ويملك في رصيده 64 نطقة بفارق 10 نقاط عن الخلود الوصيف، الذي بات قريبا من الصعود أيضًا للدوري السعودي للمحترفين، وحقق القادسية 19 انتصارا وتعادل في 7 مباريات، وخسر 5 آخرين.

