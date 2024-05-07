فرمان حسام حسن يطيح بـ 7 نجوم من منتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على الإطاحة بسبع نجوم من قائمة منتخب مصر، استعدادً لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 7 و10 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وجاءت قائمة اللاعبين السبع المستبعدين من قائمة منتخب مصر لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم كالتالي..

محمد مجدي أفش، والمهدي سليمان، ومحمد الشامي، ومحمد شكري، ومصطفى شلبي، ومحمد أبو جبل، وأحمد عاطف.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وقاد جسام حسن منتخب مصر في مبارتين وديتين أمام نيوزلندا والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد، ومباراة كرواتيا التي خسرها الفراعنة برباعية مقابل هدفين.