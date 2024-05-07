أزمة تضرب الاهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أمة تواجه النادي الاهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الأزمة التي تواجه النادي الاهلي في مباراة الاتحاد السكندري اليوم هي غياب علي معلول عن قائمة المباراة اليوم، كما تم استبعاد كريم الدبيس من مواجهة اليوم”.

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وأضاف: “كولر يُفاضل بين أحمد نبيل كوكا وعمر كمال عبد الواحد للدفع بأحدهما في مركز الجبهة اليسرى، فضلًا عن مفاجأة أخرى تتمثل في استمرار محمود متولي في مركز قلب الدفاع رغم عودة رامي ربيعة من الإيقاف.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد «أحمد نبيل كوكا»، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، رضا سليم.