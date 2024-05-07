حقيقة رحيل مصطفى شوبير عن الاهلي

حسم مسئولو النادي الاهلي موقفهم من رحيل مصطفى شوبير عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تألقه الملحوظ الفترة الأخيرة.

وأبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي إدارة الأحمر بضرورة تجديد عقد مصطفى شوبير مع الفريق لكونه أحد الركائز الأساسية بالفريق الأحمر.

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وجاء قرار كولر بعدم بيع مصطفى شوبير؛ وذلك في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع المارد الأحمر الفترة الأخيرة، كذلك بعد اطئمنانه على حارس ثاني مميز لم يجعل الجهاز الفني يشعر بأزمة بعد غياب الشناوي للإصابة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، حصدها من 13 مباراة.

وفي حالة فوز الاهلي في مباراة اليوم سيرتقي للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.