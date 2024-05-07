"على غرار الشحات".. جراحة عاجلة للاعب بيراميدز بعد إصابته أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - خضع أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز لعملية جراحية عاجلة في الوجه، اليوم، بأحد المستشفيات بعد إصابته القوية إثر التحام قوي من جانب لاعب فيوتشر في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من بطولة الدوري، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لناديه، أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوي من جانب لاعب فيوتشر وأن الأشعة أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه.

وأوضح الطبيب أن اللاعب أجرى الجراحة اليوم بأحد مستشفيات المهندسين تحت إشراف الدكتور طارق البانوبي أستاذ جراحة الوجه والفك.

شدد المنيري على أن أسامة جلال سيغادر المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان عليه، حيث سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على أن يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه من الالتحامات.

جدير بالذكر، أن حسين الشحات لاعب الأهلي تعرض لنفس الإصابة، خلال إحدى مباريات دوري أبطال أفريقيا، وخضع لنفس الجراحة، وعاد للمشاركة في المباريات بقناع الوجه.

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