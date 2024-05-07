وش السعد.. حكام مباراتي الاهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على حكام مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره الترجي التونسي في إطار منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إسناد مهمة إدارة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي، للحكم مصطفى غربال، ويعاونه مقرار قوراري وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع.

أما في غرفة الفيديو، الموريتاني دحان بايدة وكريمة موكنسانجا من تنزانيا وجيرسون دوس سانتوس الأنجولي كمساعد ثالث، ويحيى حدقة، مراقبًا للمباراة التي ستقام في رادس.

اقرأ أيضًا.. فيفا يقرر إيقاف قيد النادي المصري.. صدمة قوية

بينما سيتولى الكونغولي جان جاك ندالا، مهمة تحكيم مباراة الإياب المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، ويعاونه ندالا كل من سورو فتسواني من ليسوتو وسيدو تياما من بوركينا فاسو والحاجي ألاو محمد كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يتواجد لحلو بن براهيم الجزائري ويعاونه الغاني دانييل لاريا وعبد الله محمد من السودان.

يشار إلى أن غربال وش السعد على الاهلي، حيث أدار مباراة نهائي القرن التي جمعت الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في عام 2020، والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب التاسع.

ومن الناحية الأخرى، فإن ندالا، قد قاد 5 لقاءات للنادي الاهلي، ولم يخسر خلالها الأحمر.