موعد مباراتي الزمالك ضد بروكسي والاهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراتي الزمالك أمام بروكسي والاهلي ضد الألومنيوم، في بطولة كأس مصر.

وكانت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر قد أوقعت الاهلي أمام نظيره الألومنيوم، والزمالك أمام بروكسي.

وتقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بروكسي، يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام بروكسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره الألومنيوم، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، على أرضية ملعب استاد السلام.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

كما يلتقي الإسماعيلي نظيره القناة، يوم الخميس 30 مايو، أما بيراميدز يواجه النصر يوم 31 من الشهر ذاته.