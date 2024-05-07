تدريبات بدنيه متنوعة للاعبى الزمالك فى بداية المران

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.