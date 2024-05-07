عقوبات الجولة الـ21 من الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 21 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

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وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة زد أف سي والمقاولون العرب :

إيقاف مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم.

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والزمالك :

إيقاف حسام حسن عبدالبديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة