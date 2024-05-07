المصري يفوز على تيم إف سي برباعية إستعداداً لبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - بأربعة أهداف دون رد ......فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق تيم اف سي ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة ، حيث استهل الغيني أمادو با أهداف المباراة بهدف مبكر في الدقيقة السابعة ، فيما أضاف الجزائري غيلاس جناوي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يعود أمادو با ليحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني يختتم اسلام عطية أهداف المباراة باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة، ولم يأت الوقت المتبقي من المباراة بجديد لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى ، حسن علي ، محمد طارق ، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا وأمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي غيلاس جناوي ، سمير فكري ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد الناشئ أحمد شرف.

وشهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بالحارس محمد شحاته ومعه الناشئ عبد الوهاب نادر وليستويل أمانكونا ويوسف الجوهري وإسلام عطية والناشئين محمد فوزي جاد وأحمد فؤاد بدلا من عصام ثروت ومحمد طارق وايزي ايميكا وسمير فكري وأحمد شرف وامادو با وغيلاس جناوي.