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موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026

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منتخب مصر - منتخب كرواتيا - كأس العاصمة

منتخب مصر - منتخب كرواتيا - كأس العاصمة

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 28 مايو الجاري، بعد توقف مباريات يوم 27 من شهر مايو.

وتبدأ فترة التوقف الدولي بشكل رسمي يوم 3 يونيو إلى 11 من الشهر ذاته.

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وسيتم لعب مباريات دور الـ32 من كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024، في فترة التوقف الدولي ولكن بدون اللاعبين الدوليين المصريين، الذين سيشاركون مع المنتخب.

وسخوض منتخب مصر تدريباته على  ملعب استاد القاهرة، وبالتالي الفرق التي تلعب على استاد القاهرة ستخوض المباريات على الملاعب البديلة.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو يوم 7 يونيو القادم في القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات.

بينما تقام مواجهة منتخب مصر ضد نظيره غينيا بيساو يوم 10 من يونيو بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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