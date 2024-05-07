"محترف ملعبش ولا دقيقة".. المصري يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي الأهلي، مفاجأة بشأن أسباب إيقاف قيد النادي البورسعيدي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال "عبدالقادر" في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "بالفعل تلقينا خطاب من الاتحاد الدولي، بإيقاف القيد بسبب قضية اللاعب التونسي رامي البدوي".

وأضاف: "رامي البدوي لم يلعب بالأساس بالنادي، ولا دقيقة ولكن مشكلته سببها المجلس السابق، الذي تعاقد معه ولم يحضر للمصري ولا يوم ورغم ذلك رفع قضية في فيفا، ونجح في الحصول على حكم بإيقاف القيد بسبب مستحقاته التي تقترب من نصف مليون دولار".

وأتم تصريحاته: "في النهاية هو حكم وندرسه فور وصول كامل أبو علي رئيس النادي الذي يتواجد في رحلة عمل بالخارج وسنتخذ الخطوات المناسبة".

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